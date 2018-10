"Сьогодні ввечері, о 21.30 Париж вшанує пам'ять Шарля Азнавура. На мосту Ієна будуть звучати його найкрасивіші пісні, його портрети з'являться на великих екранах. Ілюмінація Ейфелевої вежі буде золотого кольору", – написала напередодні Анн Ідальго у своєму Twitter.

Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or. À admirer depuis la place de Varsovie, au pied des Jardins du Trocadéro.