Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Лауреати цього року досліджували, як різні стратегії стримування придушення імунної системи можуть бути використані в лікуванні раку. Їх відкриття – це знаменна віха в боротьбі проти раку", - сказано в заяві Шведської королівської академії наук.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced.

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe