Про це повідомило видання People's Daily China.

Спочатку один з рятувальників звісився з сусіднього балкона багатоквартирного будинку на четвертому поверсі і спробував запхати дівчину в квартиру за допомогою палиці. Але вона все одно повернулася назад. Після цього її збили струменем води з пожежного шланга.

WATCH: Firefighters use a powerful fire hose to push a suicidal woman who was attempting to jump out a window back inside her apartment in Wenzhou, E China's Zhejiang province pic.twitter.com/yJuNmoe2kB