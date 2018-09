Так, повідомляється, що в результаті аварії загинув пілот, другий пілот помер у лікарні. Крім того, постраждала подружня пара, яку в критичному стані доставили в лікарню.

Зазначається, що після посадки літак не зміг зупинитися і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Зупинитися він зміг лише на проїжджій частині, протаранивши огорожу. Наразі на місці інциденту ліквідовують наслідки витоку авіаційного палива.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N