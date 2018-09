Соцмережі радіють і іронізують, чи порушила вона протокол.

Дружина принца Гаррі Меган прибула на офіційний захід одна. Це було її першою самостійною появою на публіці після того, як міс Маркл стала Її королівською високістю.

Вона вийшла з машини (двері для неї відкрили), посміхнулася публіці і сама її закрила!

А ось це вже було повним порушенням традиції. Втім, громадськість поставилася до епохальної події по-різному.

Одні захоплюються її "простою" і "скромною" поведінкою, інші жартують, що тепер хтось із королівського антуражу залишиться без роботи.

Експерт з етикету Вільям Хансон підкреслив, що закриті нею самою двері зовсім не є порушенням протоколу.

"Як правило, якщо ви є членом королівської сім'ї або якимось іншим важливою і впливовою людиною, то ваша свита і відкриє і закриє для вас двері автомобіля", - сказав він. Швидше за все, на його думку, це було питання безпеки, а не поведінки і манер.

На відео видно, що людина, відкрила для неї двері машини, відступила убік, щоб дати їй можливість привітатися з приймаючою стороною, після чого мала намір, як і належить, двері за нею закрити, але Меган випередила.

"Твіттер" вибухнув коментарями.

Найцікавіше, що незначний епізод з дверима повністю затьмарив собою головний привід для візиту герцогині: відкриття виставки мистецтва Океанії.

"Меган закрила за собою двері! Куди котиться світ??" - запитав Марк Уіверс.

Because I was so inspired by Meghan Markle, as I left the house this morning I shut my own front door.

"Меган Маркл мене так надихнула, що, йдучи вранці з дому, я сам зачинив за собою двері!"- коментар від Майка Баббінса.

Everyone is freaking out because Meghan Markle closed her own door...Good thing she has arms and is able to close the door!!!! Plus she is totally used to doing that, is probably even a reflex! I say is totally cool that she closed her door!!!