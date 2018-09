Як повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ, в результаті атаки загинули двоє людей. Поранення отримали близько 20 осіб. На відео видно, що серед поранених є військові, які брали участь у параді.

Теракт стався близько 9:00 ранку за місцевим часом. За попередніми даними, атаку здійснили дві людини.

Footage from the moment of #terrorist shooting during a military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran. pic.twitter.com/ZwUPxTZYBi