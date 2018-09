15 вересня під Києвом в елітному кінному клубі Equides пройшов закритий Roshen Music Fest, який став прихованим від сторонніх очей, оскільки жодного анонсу цього фестивалю в інтернеті знайти не вдалося. Про це повідомляє "Країна".

"По суті це був корпоратив для менеджерів корпорації Roshen, яка належить Петру Порошенку в честь її 22-річчя. На захід запросили світову знаменитість – співачку LP, одного з найбільш затребуваних артистів країни – співака Монатіка, короля італійського соул Маріо Біонди і багатьох інших", - говориться в повідомленні.

На сцені фестивалю "запалювали світові зірки". Фото: mikhail_symoniuk/Instagram

наступного дня після корпоративу розгорівся скандал. Численні українські шанувальники Лаури Перголіцці (справжнє ім'я LP) відчули себе ображеними через те, що приїзд артистки світового масштабу виявився прихованим від очей громадськості.

Фанати обурилися в соцмережах, що фестиваль був закритим. Фото: "Країна"

Що стосується концертної програми, то вона була зроблена, що називається, з президентським розмахом: поп-рок-гурт The Maneken, британські рокери The Квіти, італієць Маріо Бионди і величезний ряд артистів масштабом поменше. О 20:00 на головну сцену вийшов Монатік, в 21:30 – LP, близько 23:00 останніми на сцену вийшов The Maneken, але йому не дуже пощастило, оскільки більшість гостей до кінця його шоу вже вирішили поїхати додому.

Варто відзначити, що тільки виступ Монатіка обходиться як правило близько 25-30 тисяч доларів, шоу LP стартує від 50 тисяч доларів. Артисти калібру The Maneken беруть за свій виступ від 5 тисяч, групи The Blossoms - від 10-15 тисяч.

