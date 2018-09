Про це спринтер написав на своїй сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

Змагання провели на модифікованому літаку Airbus A300 Zero-G У ньому завдяки параболічної траєкторії руху (коли судно періодично набирає висоту і знижується) майже щохвилини виникає низька гравітація, яка триває 25 секунд. Таким чином, суперники провели в невагомості близько чотирьох хвилин.

Zero Gravity is a out of this world experience 🚀🚀🍾🍾 @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu