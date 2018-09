Лайнер, що прямував з Лондона в Калгарі, приземлився після того, як пілоти повідомили про дим у їх кабіні.

За словами очевидців, з кабіни просочився їдкий дим. Принаймні одному з пасажирів знадобилася допомога медиків.

Відомо, що літак був шість годин на повітрі при запланованому дев'ятигодинну польоті, коли сталося задимлення.

Повідомлялося, що пілотам доводилося робити кисневі маски для завершення посадки.

Тим не менш літак безпечно приземлився на злітно-посадковій смузі, і пасажири змогли пробратися вниз по сходах в будівлю терміналу.

На місце події прибули карети "швидкої допомоги" і пожежні.

Кількість пасажирів і членів екіпажу на борту Boeing 787 Dreamliner не уточнюється. Але за даними веб-сайту British Airways, на літаку може розміститися до 216 пасажирів.

Emergency Landing (Reporting fumes in the flight deck) in #Iqaluit #Nunavut tonight of flight #BA103 #GZBKA @Boeing #B789 Dreamliner by #BritishAirways SEP.12.2018 #YFBSpotters @HeadsUpAviation @TomPodolec pic.twitter.com/TQAtvvQoru