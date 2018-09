Джамала презентувала новий кліп на свою пісню "Крила".

Він опублікований на її сторінці в YouTube.

Відео знімали в Києві на заводі "Кузня на Рибальському", у Національному художньому музеї України, в Палаці культури ім. С. П. Королева і на одній з вулиць Дарницького району.

Режисером виступила Ганна Копилова, яка вже працювала над кліпом Джамали на пісню "Шлях додому".

"У кліпі діти йдуть до своєї мети, незважаючи на обставини, в яких вони виявляються. Їм важко, страшно, але вони знаходять сили. Мені здається, що кліп вийшов досить оптимістичним, чого в нашому житті так не вистачає", - розповіла про цю роботу режисер.

