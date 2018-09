Інцидент стався в штаті Телангана. Автобус повертався після поїздки в індуїстський храм Кондагатту Анджанея Свамі.

Серед загиблих щонайменше троє дітей.

За даними ЗМІ, які посилаються на очевидців, водій їхав занадто швидко і втратив керування.

Стверджують, що це найбільша аварія в Індії за останні роки.

