Про це повідомив Associated Press.

Напад стався у ніч на 10 вересня. Місцева газета Le Parisien написала, що серед постраждалих є двоє британських туристів. Правоохоронці не повідомляють прізвищ постраждалих.

За інформацією видання, нападаючий - родом з Афганістану.

Підозрюваного в атаці затримали. Він напав на людей біля кінотеатру в 19-му окрузі міста. Очевидці повідомляють, що він був озброєний арматурою.

IN PICTURES: #French Police investigators work on the scene after seven people were wounded in knife attack downtown #Paris, #France, September 10, 2018 pic.twitter.com/W6BecPss1P