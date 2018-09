Компанія Middle-Earth підписала багаторічна ліцензійну угоду з Athlon Games для розробки нової гри по всесвіту фентезійного твору Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець". Про це повідомляє THR.

Події онлайн-ігри будуть відбуватися в Середзем'я задовго до подій, описаних у книзі, гра дозволить шанувальникам досліджувати землі, людей і істот, яких ніколи не бачили.

Точна дата релізу і інші подробиці поки невідомі. Остання MMORPG по всесвіту "Володаря кілець" під назвою The Lord of the Rings Online вийшла в 2007 році.

Нагадаємо, у Британії знайшли невідомі твори Толкієна. Нащадки Чарльза Діккенса і Джона Рональда Руела Толкієна спільними зусиллями створили і записали казку для дітей.