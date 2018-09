Інцидент стався на вулиці Саймона Болівара в Каїрі біля Гарден Сіті, де розташовується комплекс американської дипмісії, також там по сусідству знаходиться британське посольство.

Повідомляється, що чоловіка затримали після того, як він кинув вибуховий пристрій у бік будівлі посольства.

Свідки бачили, як чоловік підірвав вибухівку поруч з готелем Semiramis, через дорогу від приміщення посольства. Але на нього тут же налетіли сили безпеки, а вогонь був погашений.

У мережі також з'явилося відео спроби теракту.

BREAKING: It is back to business as usual at the U.S. embassy in Cairo, after an incident was reported just outside the walls of the building.

IN-26TU for story and video

IN-27TU for extra video pic.twitter.com/1skrgZVUNR