Про це повідомило видання Kyodo News.

Всього скасовано понад 700 авіарейсів, порушено рух поїздів і поромів.

Також понад мільйон людей готуються до евакуації. Загинули, за попередніми даними, не менше шести осіб, постраждали близько 100.

Як повідомляють очевидці, шторм зніс міст вантажним судном в затоці Осака. Було затоплено міжнародний аеропорт Кансай в Осаці, а в Кіото вітер зірвав частину даху залізничного вокзалу.

Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO