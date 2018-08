Дочки президента України Петра Порошенка Олександра та Євгенія продовжать навчання в Лондоні (Велика Британія).

Одна з дочок Петра Порошенка Олександра, яка в цьому році закінчили навчання в британському "Конкорд коледжі" (Concord College), є в списках іноземних студентів Університетського коледжу Лондона (UCL - University College London), пише "Страна".

Зазначається, що головний кампус UCL розташований в самому центрі Лондона (район Блумсбері). У складі UCL 17 великих бібліотек, 7 музеїв, 21 будівля студентських резиденцій і 50 спортивних клубів.

Рік бакалаврату для іноземців у цьому навчальному закладі коштує $23 975 або майже 678 тисяч гривень за курсом НБУ на 31.08.2018 року.

Окремо сплачується проживання в гуртожитку - від $1077 до 2160/місяць в залежності від обраних умов.

Як зазначено на офіційному сайті вишу, навчальний рік тут розпочнеться 24 вересня. Закінчення першого семестру - 14 грудня.

Проте день відкритих дверей та ознайомча екскурсія для студентів планується тут на 8 вересня.

До речі, саме в Університетському коледжі Лондона вчилася Анастасія, дочка екс-глави АП, а зараз позаштатного радника президента Бориса Ложкіна.

"Дочки вступили в University of the Arts in London і University College London на спеціальності "Анімація" і "Економіка". У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб дати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах – без привілеїв, що вони діти президента України", - сказано в коментарі Порошенка на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зі слів першої леді, Олександра та Євгенія успішно склали всі іспити і отримали високі результати. "Ми як батьки ними пишаємося. Хочу наголосити, що після отримання освіти вони збираються повернутися в Україну і працювати на благо українського народу", - цитує слова Марини Анатоліївни її прес-служба.

University of the Arts London (Лондонський Університет Мистецтв), який обрала Євгена - це шість всесвітньо відомих коледжів, в яких викладають величезну кількість предметів і дисциплін, так чи інакше мають відношення до мистецтва і дизайну.

Кожен з шести коледжів розташоований в Лондоні. Тобто фатично, дівчатка вчитимуться неподалік один від одного.

Відомо, що Женя Порошенко обрала факультет "Анімація". Рік бакалаврату для іноземців коштує £19 350 або майже 701 000 гривень за курсом НБУ на 31.08.2018 року.

Таким чином виходить, що за обох дочок Петра Порошенка доведеться викласти 1 млн 379 тис. гривень на рік.

Раніше повідомлялося, що у списках вступників до українських вишів дочок Порошенка немає.

В цьому році дочки Порошенка випустилися з коледжу у Великобританії.