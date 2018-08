Бібліотека Білла Клінтона оприлюднила більше 1 тисячі документів, пов'язаних з російсько-американськими відносинами в 1990-х роках. Оприлюднений архів включає в себе раніше засекречені стенограми переговорів між Біллом Клінтоном, який займав тоді посаду президента США і його російським колегою Борисом Єльциним.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на матеріали бібліотеки.

Одна з розмов мала місце 19 листопада 1999 року. Згідно з текстом документа, Клінтон запитав Єльцина, хто переможе на виборах президента Росії в 2000-му році. "Путін, звичайно. Він буде моїм наступником. Він демократ і знає Захід",— сказав Єльцин.

"Він дуже розумний",— зазначив Білл Клінтон.

У відповідь на це Борис Єльцин додав, що Путін "жорсткий. У нього є внутрішній стрижень", і , що він "зробить все можливе, щоб Путін переміг,— на законних підставах, звичайно".

"Він переможе. Він продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії. У нього є енергія і мізки, щоб домогтися успіхів у цьому", — сказав Єльцин, згідно з опублікованою стенограмою.

Єльцин і Клінтон також розмовляли про Путіна 8 вересня 1999 року, коли російський лідер особисто повідомив американському колезі, що вибрав Путіна своїм наступником. Єльцин запевнив Клінтона, що "вивчив біографію, інтереси, знайомих" свого ймовірного наступника і вважає, що "він надійний чоловік, який добре обізнаний з тим, що знаходиться в сфері його відповідальності". "Він (Путін) легко може встановлювати добрі стосунки і знаходити контакт з партнерами", - сказав Єльцин.

В квітні 1996 року Єльцин, обговорюючи з Клінтоном президентську кампанію в Росії, говорить про те, що американські ЗМІ підтримують комуністів, розповідаючи про їхню чесність і доброту. Однак на ділі, за словами Єльцина, більшість з них фанатики, які хочуть все зруйнувати і навіть повернути Росії Крим і мають плани на Аляску.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що Путін погрожував Порошенко "розчавити" українську армію на переговорах у Мінську в 2015 році.

Раніше Путін заявив, що НАТО просувається до кордонів РФ, і пообіцяв відреагувати.