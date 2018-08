Вибух стався в четвер вранці. За попередньою інформацією, через витік метану.

Як повідомляється, двоє людей опинилися заблоковані під уламками даху. Їх витягли прибулі на місце події рятувальники.

Другий робітник був фактично "похований" під поваленими уламками, але рятувальникам вдалося його врятувати.

"Рятувальникам потрібно було вирити 6 футів вниз, а потім прокласти шлях через 20 футів до потерпілого", - розповів пожежник комісар Сантьяго.

Працівник був доставлений в медичний центр Університету Чикаго з травмами ніг і зламаною щелепою. Його стан оцінили як критичний.

Всі інші поранені були госпіталізовані в критичному стані в Медичний центр Христа, Медичний центр Чиказького університету, Госпіталь Штрогер і Північно-західний меморіальний госпіталь.

Рятувальникам вдалося врятувати 10 осіб. Фото: chicagotribune.com

У соціальних мережах з'явилися також фото і відео того, що сталося.

URGENT RESCUE: Firefighters in Chicago are searching for as many as three people trapped inside a city water reclamation plant after a reported explosion and partial roof collapse, with aerial footage showing at least one rescue. Stay with @ABC for updates https://t.co/9rjRZ17dX1 pic.twitter.com/FmCv3CIwOL