Британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві

Рок-група Bring Me The Horizon з Великої Британії зняла в Києві кліп на пісню Mantra, яка увійде в майбутній альбом amo.

Про це повідомила The Village Україна.

Цей кліп – перший за два роки. Реліз нового альбому очікується 11 січня 2019.

Останній кліп британські музиканти зняли в київському Жовтневому палаці та в столичному знімальному павільйоні. А одну з головних ролей виконала українська актриса Вікторія Варлей, яка раніше брала участь в зйомках кліпу гурту Hurts.

В Bring Me The Horizon, яка була створена в 2004 році, грають п'ятеро музикантів. Група отримала таку назву через фразу капітана Джека Горобця з фільму "Пірати Карибського моря", який в одній з частин сказав: "Now bring me that horizon".

