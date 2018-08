Під час інтерв'ю, яке Трамп дав журналістці Айнслі Эрхардт, президент США сказав, що "подумає" над помилуванням Манафорта.

"Я дуже поважаю те, що він зробив з точки зору того, що він пережив", - сказав Трамп про Манафорта.

Президент згадав, що Манафорт працював ще за часів Рейгана.

"Він працював на Боба Доула, я думаю, його фірма працювала для сенатора Джона Маккейна. Він працював багато, багато людей, багато років", - сказав Трамп.

Раніше в Білому домі заявили, що можливість помилування Пола Манафорта ще не обговорювалася.

President @realDonaldTrump: "[Jeff Sessions] knows there was no collusion. And what's come out of Manafort? No collusion. What's come out of Michael Cohen? No collusion." pic.twitter.com/nxzbE2TYw6