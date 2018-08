Напередодні Дня Незалежності Міністерство охорони здоров'я оновило карту нерекомендованих для купання пляжів, всього до нього увійшли 159 місць відпочинку.

Про це йдеться на сторінці МОЗ у соцмережі Facebook.

Центр громадського здоров'я МОЗ України зафіксував перевищення норм забруднення води в результаті дослідження 10-16 серпня і надав карту, на якій позначені всі нерекомендовані для купання пляжі.

На сторінці в Facebook МОЗ опублікував список пляжів, в яких норма забруднення вище допустимої.

<iframe src = "https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmoz.ukr%2Fposts%2F1056282004534904&width=500&show_text=true&height=697&appId" width = "500" height = "697" style = " border : none ; overflow : hidden " scrolling = "no" frameborder = "0" allowTransparency = "true" allow = "encrypted-media" ></iframe>

Як повідомляли Українські новини, у зв'язку з Днем Незалежності в Україні буде три вихідних поспіль.

На День Державного Прапора та День Незалежності в Києві буде обмежено транспортний рух: список вулиць.