Про це повідомляє CNN.

"Лі Кеум-Сеом чекала зустрічі зі своїм сином протягом 68 років. Зараз жінці 92. Під час роз'єднання сім'ї Санг Чолу було 4 роки", - сказано в повідомленні.

Жінка розповіла про те, що дуже сильно хвилювалася, не знаючи, про що спитати в сина, якого не бачила 68 років.

"Що я повинна в нього питати? Я повинна запитати, що його батько розповів про мене. Мабуть, батько розповів йому, як ми розділилися, де був наш дім. Я повинна запитати про це", - сказала вона напередодні зустрічі з сином.

На зустрічі Санг Чол показав матері фотографію свого батька. Лі не бачила чоловіка з моменту поділу сім'ї в 1953 році.

"Це фотографія мого батька, мама", - сказав Санг Чол.

Для зустрічі 20 серпня відібрали 89 роз'єднаних сімей з понад 57 000 бажаючих.

South Korean Lee Keum-seom, 92, left, weeps with her North Korean son Ri Sang Chol, 71, during the Separated Family Reunion Meeting at the Diamond Mountain resort in North Korea. pic.twitter.com/J5F6VbPGE8