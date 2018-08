Про це повідомив The Washington Post.

Крім цього, за словами губернатора штату Ріка Скотта, місцеві жителі страждають через проблем зі здоров'ям через підвищену кількість цих водоростей. Зокрема, вони відчувають важкість дихання.

На берег винесло безліч мертвих тварин: рибу, черепах і навіть акулу.

Надзвичайний стан оголосили в 7 округах штату, а влада обіцяє 1,5 мільйона доларів США на ліквідацію наслідків.

Florida's Governor Has Declared a State of Emergency Amid Toxic Red Tide Outbreak on The Gulf Coast.

The Beaches Are Now Covered With Piles of Dead Marine Wildlife and It Is Advised That People Stay Away For Now. 💔#RedTide#KareniaBrevispic.twitter.com/xR30zlWG9d