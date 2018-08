Трагедія розігралася напередодні вночі о 2.30 за місцевим часом.

У соціальних мережах з'явилися фото і відео трагедії.

Як повідомляє поліція, в результаті інциденту 47-річний Дуейн Юд, котрий знаходився за штурвалом літака загинув. В той же час його дружина і дитина вижила, незважаючи на те, що передня частина будинку була охоплена полум'ям і була сильно пошкоджена, - повідомив сержант поліції Пейсона Ноемі Сандовал.

Слідчі вважають, що двомоторний Cessna 525 належав роботодавцю Юда, який мав дозвіл на польоти.

У поліції також розповіли, що Юд був досвідченим пілотом і що він навмисно влетів у свій будинок.

Також стало відомо, що загиблого перед цим вже затримувала поліція за підозрою в домашньому насильстві. Напередодні Юд у нетверезому стані напав на свою дружину, за що і був затриманий, але випущений незабаром під заставу.

