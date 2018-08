За словами адвоката Айтана Гольмана, Строк був звільнений у п'ятницю заступником директора ФБР Девідом Боудичем. Він сказав, що 21-річний ветеран ФБР був звыльнений через політичний тиск і для того, щоб "покарати спеціального агента Строка за політичні висловлювання".

ФБР проаналізувало роботу Строка після того, як в минулому році були виявлені текстові повідомлення політичного змісту.

В текстах, що описують Трампа та його виборну кампанію в 2016 році, використовувалися такі слова, як "ідіот", "огидний", "загроза" і "лихо".

Також в одному з текстів перед виборами, Строк сказав, що "Трамп ніколи не стане президентом".

Звільнення стало важким ударом для Строка, який 22 роки пропрацював у ФБР. Він був провідним дослідником у справі електронної пошти Хілларі Клінтон в 2016 році.

Також Строк працював на ранніх етапах російського розслідування в 2016 році в команді спеціального адвоката протягом декількох місяців після того, як в травні 2017 року був призначений Роберт Мюллер.

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення в Twitter.

"Список поганих гравців в FBI & DOJ стає довшим і довшим. Ґрунтуючись на тому, що Строк відповідав за "Полювання на відьом", чи буде вона відкинута? Це загальний обман. Без змови, без перешкод - я просто відбиваюсь!"- написав президент США.

