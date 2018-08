Демонстранти вигукували на арабською та івритом "Рівність" і "Апартеїд не пройде". Учасники акції стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою.

За словами депутата арабського походження, демонстрація є "вступом до подальших протестів проти закону". Раніше ряд пішли у відставку високопоставлених політиків і представників сил безпеки виступили з різкою критикою закону. У судах країни на розгляді знаходяться п'ять позовів проти суперечливого закону.

Incredible scenes in Tel Aviv as thousands of Israeli palestinians and Jewish Israelis walk together- calling for the Nation State law to be cancelled- and “Bibi Go” #TelAviv #NationStateLaw pic.twitter.com/dL1bB4xj4u