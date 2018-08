У момент події на борту не було нікого, крім викрадача. Через деякий час після вильоту лайнер зазнав аварії і впав у затоки Пьюджет. В аеропорту тимчасово призупинили вильоти всіх рейсів.

Авіакомпанії Alaska Airlines повідомила, що викрадений літак Bombardier Q400 належав входить в його групу авіакомпанії Horizont Air. Інцидент стався близько 20:00 вечора за місцевим часом 10 серпня. У компанії також відзначили, що на борту був тільки один чоловік, який керував літаком.

В поліції заявили, що на перехоплення літака відправили два винищувачі F-15. Лайнер намагалися тримати на безпечній відстані від людей. Поліція підкреслила, що винищувачі не причетні до краху літака.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU