"Дуже стурбований погіршенням стану здоров'я кримського письменника і кінорежисера Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці. Я повторюю свій заклик звільнити його. Це дуже терміново", - написав Дезір.

Very alarmed by the deteriorating health of Crimean writer/filmmaker #OlegSentsov, on hunger strike in a Russian prison. I repeat my call for his release. It is urgent now. See my previous statements: https://t.co/b99spNhgEn… @OSCE_RFoM