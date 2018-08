Сьогодні стартувала рекламна онлайн-кампанія столиці Литви Вільнюса. Ще до офіційного старту вона викликала величезний резонанс - місто представляють як "європейську точку G".

Про це повідомляє Delfi.

Основною ідеєю реклами Go Vilnius є подання Вільнюса як невідкритого європейського скарбу, який є чистим задоволенням.

"Вільнюс – це точка G Європи. Ніхто не знає, де вона, але коли її знаходять, це приголомшливо", - сказано в рекламних роликах.

Також розроблені рекламні плакати, де зображена дівчина, що стискає простирадло-карту в тому місці, де знаходиться Вільнюс.

У той же час, литовська католицька церква розкритикувала цю рекламу, стверджуючи, що вона зміцнює імідж міста як об'єкта секс-туризму.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис заявив, що маркетологи вибрали "дивний метод реклами", але, на його думку, норми моралі вони не переступили.

Рекламне агентство Go Vilnius стверджує, що використовуючи гру слів і метафори, представляє столицю Литви як місто, яке приносить задоволення, а реклама не є вульгарною.

Ще до офіційного початку рекламної кампанії їй було присвячено 900 публікацій в іноземній пресі, заявила директор агентства Go Vilnius Інга Романовскене. Вільнюс рекомендували відвідати The New York Times, головні британські новинні портали The Guardian і The Independent, французькі, німецькі та фінські ЗМІ.

