Знімки зробив астронавт Європейського космічного агентства, геофізик і вулканолог Олександр Герст.

"Пожежі в Каліфорнії. На ці вогні страшно дивитися, навіть з космосу. Ось крик з космосу всім пожежним на цій планеті, мої колишні колеги. Залишайтесь у безпеці, друзі мої!" - написав астронавт.

California burning. These fires are frightening to watch, even from space. Here's a shout-out from space to all firefighters on this planet, my former colleagues. Stay safe my friends! pic.twitter.com/y7PNmR006b