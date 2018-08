Turkish Airlines запускає нову анімовану відеоінструкцію з правил безпеки на борту за участю знайомих супергероїв LEGO®.

Оригінальний анімований відеоролик для Turkish Airlines був створений командами, які працювали над "The LEGO Movie", "The LEGO Batman Movie", "The LEGO NINJAGO®Movie". Зроблене в партнерстві з Warner Bros. відео про правила безпеки будуть показувати на всіх рейсах Turkish Airlines.

Відеоінструкція з правил безпеки на борту є першим подібним відео LEGO та демонструє поетапні інструкції для пасажирів в смішному та неповторному стилі.

В рамках всесвітнього релізу "The LEGO Movie 2", який буде представлено в кінотеатрах вже в лютому 2019 року, Turkish Airlines проведе глобальну рекламну кампанію на ТВ та прикрасить літаки зображеннями супергероїв LEGO. Також на пасажирів чекають різноманітні активності в літаках та аеропортах.

"Будучи провідною світовою авіакомпанією з акцентом на безпеку, ми раді співпраці з Warner Bros. і франшизою The LEGO Movie при створенні цього відео. Обидві компанії є глобальними брендами, які користуються популярністю у всьому світі та які об'єднують покоління та культури. Ми сподіваємося, що наші пасажири зможуть насолоджуватися цим новим відео, в якому кожен знайде щось для себе", – заявив Голова правління і виконавчого комітету Turkish Airlines Ількер Айджі.

"Ми в захваті від того, що знову працюємо з Turkish Airlines під одним слоганом "Widen YourWorld", додавши цей ролик в барвистий всесвіт LEGO Movie. Партнерство демонструє, як кращі в своїх сферах бренди можуть співпрацювати розумним і винахідливим способом, встановлюючи зв'язок зі споживачами і розважаючи їх", ­– прокоментувала Президент з Міжнародного маркетингу Warner Bros. Pictures Group і Warner Bros. Home Entertainment Блер Річ.

Відеоролик про правила безпеки, на створення якого надихнула франшиза The LEGO Movie, був втілений в життя сильною командою з 16 спеціалістів, в яку увійшли 2 концепт-художника, 3 художника-оформлювача, 7 аніматорів і 4 фахівця з освітлення. Протягом більш ніж 950 днів від початку до завершення створення ролика фахівці використовували 2 938 840 цеглинок LEGO для оживлення супергероїв LEGO. Для генерації 973 версій анімації було витрачено 9 658 631 годин роботи комп’ютера. 30 різних версій нового відеоролика про правила безпеки було створено як англійською, так і турецькою мовами з метою висвітлення інструкцій з безпеки для 15 різних моделей літаків з парку Turkish Airlines.

Новий відеоролик-інструкцію з безпеки Turkish Airlines можна подивитися тут:https://youtu.be/C2hCN6cVuqM

Про Turkish Airlines:

Заснована у 1933 році з флотом із п’яти літаків, сьогодні компанія Turkish Airlines, будучи членом Star Alliance, володіє флотом з 325 (пасажирських і вантажних) літаків, що літають у 304 напрямках по всьому світу (255 міжнародних та 49 внутрішніх) до 121 країни. Більш детальну інформацію про Turkish Airlines можна знайти на офіційному сайті www.turkishairlines.com або сторінці компанії в соціальних мережах Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn та Instagram.

Про Star Alliance:

Мережу Star Alliance було створено 1997 року як перший дійсно глобальний альянс авіакомпаній, який запропонував всесвітнє охоплення, визнання та безперебійне обслуговування міжнародного мандрівника. Визнання Альянсу ринком підтверджено численними нагородами, в тому числі премією за лідерство на світовому ринку авіаперевезень та званням найкращого авіаційного альянсу за версією журналу Business Traveler та Skytrax. Членами Альянсу є: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI та United. Загалом на сьогодні мережа Star Alliance пропонує понад 18 800 щоденних рейсів до 1 317 аеропортів у 193 країнах. Стикувальний партнер Star Alliance – Juneyao Airlines пропонує додаткові стикувальні рейси.

Про The LEGO Movie:

LEGO, DUPLO, логотип LEGO, фігурки, цеглинки і конфігурація шипів є торговими марками The LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. Використовується з дозволу. Всі права захищені. BATMAN є торговою маркою © DC Comics.