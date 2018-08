Це сталося через тиждень після сильних підземних поштовхів, які сталися на тому ж острові, пише DW.

Новий землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 39 людей і десятки зазнали поранення, викликало невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів. До вечора неділі за місцевим часом індонезійська влада знову поширила попередження про небезпеку виникнення цунамі.

Місцеві ЗМІ розповідають про пошкоджені будівлі на Ломбок і на знаменитому курортному острові Балі, розташованому приблизно в 100 кілометрах на захід.

Корреспондент австралійського мовника ABC повідомив про пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр нинішнього землетрусу знаходився в 18 кілометрах на північний схід від Ломбока і на 15-кілометровій глибині. За ним послідувала низка повторних поштовхів. Рятувальні служби закликали місцеве населення і туристів триматися подалі від берегів. Крім цього, поштовхи відчувалися на острові Ява.

Кадри, зняті очевидцями стихії, опублікував канал Sky News.

