В мексиканському штаті Дуранго буквально відразу після зльоту впав та загорівся літак Emerarer мексиканської авіакомпанії Aeromexico, в результаті обійшлося без загиблих, проте постраждали 85 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Всього на борту перебувало 97 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Губернатор штату Дуранго підтвердив, що під час аварії ніхто не загинув.

"Підтверджується, що не було загиблих в інциденті з рейсом AM2431. В даний момент там знаходиться частина кабінету (штату) на чолі з координатором Росаріо Кастро, щоб надати допомогу пораненим і співпрацювати з владою аеропорту", - написав він у Twitter.

ALERT Aeroméxico Flight #AM2431 Embraer ERJ-190AR (XA-GAL) has crashed shortly after takeoff from Guadalupe Victoria International Airport, Mexico. At least 80 occupants on board are injured. pic.twitter.com/obeK0ruirl

— Air Disasters (@AirCrashMayday) 31 липня 2018 р.

