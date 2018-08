Компанія Facebook видалила 32 сторінки і облікові записи з цієї соціальної мережі і додатки для обміну фотографіями Instagram через "скоординовану неаутентичну поведінку", пов'язану з введенням в оману користувачів про характер дій і цілей, що стоять за ними осіб і організацій.

Про це у вівторок, 31 липня, повідомили в прес-службі компанії, пише DW.

За версією Facebook, акаунти пов'язані з протестами, запланованими у Вашингтоні наступного тижня". Йдеться про марші білих націоналістів і ультраправих No Unite the Right 2 - DC, який, як очікується, має відбутися 10 серпня - напередодні річниці заворушень в Шарлотсвілле (штат Вірджинія).

У Facebook уточнили, що після проведення первинного розслідування повідомили про його деталї правоохоронні органи, Конгрес США, низка технологічних компаній і науково-аналітичну лабораторію Атлантичної ради - неурядового центру в галузі міжнародних відносин.

При цьому газета The New York Times, одна з перших написала про брифінги для американських законодавців на цю тему, пов'язала скоординовану активність у соцмережах з проміжними виборами в конгрес США 6 листопада.

Представники Facebook вказують на "ранню стадію розслідування" і зазначають, що поки не мають у своєму розпорядженні усіма фактами, щоб встановити, хто стоїть за кампанією. Вони не кажуть прямо про "російський слід", проте проводять паралелі з діяльністю російського Агентства інтернет-досліджень, яке звинувачували у втручанні в американські вибори в 2016 році. При цьому особи, які вели сторінки і запису, були куди більш обережні, роблячи зусилля для запобігання спроб відстежити їх. Йдеться про використання VPN-сервісів та послуг інтернет-телефонії, а також про плату третім сторонам за розміщення реклами на сторінках.

Нагадаємо, особисті дані трьох мільйонів користувачів Facebook протягом чотирьох років перебували у відкритому доступі.

Цукерберг стверджує, що його персональні дані також потрапили до Cambridge Analytica.