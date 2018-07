Поліція Пекіна повідомила, що "феєрверк" був підірваний на перехресті вулиць Тяньцзе Лу і Анжиалу Лу близько 13 години за місцевим часом.

"Чоловік запалив, ймовірно, феєрверк, стався вибух, він отримав поранення руки, загрози життю немає", – сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали і відправили в лікарню.

Інформації про інших постраждалих поки немає.

ЗМІ пишуть, що затриманому 26 років, він житель Внутрішньої Монголії, автономного району на півночі Китаю. Поліція почала розслідування події.

Також припускають, що чоловік спробував перекинути через огорожу саморобну бомбу. Однак пристрій вибухнув у нього в руках.

На відео та фотографіях, ймовірно знятих на місці події, видно дим. Користувачі соціальної мережі Weibo були стривожені.

Witnesses say one person injured in explosion outside US embassy in Beijing. Visa applicants have returned to queue outside the embassy pic.twitter.com/12F8wWlrm6