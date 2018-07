Відому американську співачку Демі Ловато госпіталізовано до лікарні Лос-Анджелеса. У артистки підозра на передозування наркотиками. Про це повідомляє ВВС.

"25-річна дівчина була знайдена без свідомості з симптомами передозування, можливо героїном", - сказано в повідомленні.

Ловато бореться зі зловживанням психоактивними речовинами протягом багатьох років і, швидше за все, в останні тижні у неї стався рецидив.

Співачка повинна була завершити свій тур Tell Me You Love Me концертом в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, в четвер.

У жовтні минулого року про співачку був випущений документальний фільм, в якому Демі Ловато зізналася, що почала вживати наркотики в 17 років з кокаїну.

"Вперше, коли я спробувала, я втратила контроль. Мій батько був наркозалежним і алкоголіком. Напевно, я весь час намагалася знайти в цих речах те ж, що і він, тому що він, обираючи між ними і сім'єю, вибрав їх", - казала співачка.

Вперше на лікування Ловато вирушила в 2010 році в центр психологічної допомоги в Чикаго.

