Бій з самого початку пішов під диктовку Усика. Олександр з самого першого раунду почав активно працювати ногами, постійно рухаючись навколо суперника. Український боксер протягом перших двох раундів практично не використовував ліву руку, постійно пробиваючи джебами в голову росіянина.

Подібна тактика українця працювала і Гассієв ніяк не міг вийти на зручну для себе позицію. У нього іноді проходили рідкісні удари по корпусу. Ближче до середини бою росіянин пристосувався до руху Усика та його удари стали частіше потрапляти в ціль.

На це український чемпіон відповів ще більшою швидкістю на рингу. І більш сміливими діями в атаці. І Гассієв почав пропускати серйозні удари. Українцю вдавалося кілька разів видавати серії, буквально б'ючи суперника.

Гассієв спробував взяти суперника міццю, вкладаючись у свої удари. Деякі з них влучали в руки і корпус українця, але повернувшись на відстань витягнутої правої руки зменшив напругу від ударів росіянина.

Десятий раунд розпочався словами Анатолія Ломаченка, який вивів Усика на цей бій в якості тренера, "Куражемо, Саша". Усик посил тренера почув і з останніх сил пішов в атаку. Гассієв, у якого залишилося дуже мало енергії, щоб захищатися, вже нічого не міг. Але намагався ще бити свої силові удари. Але танці на рингу, якими Усик завершив свій бій, стали символічним завершенням поєдинку, в якому українець показав просто топовий рівень.

Додамо, що Олександр Усик став володарем усіх чотирьох чемпіонських поясів важкої ваги - WBC, WBO, WBA і IBF. А також українець забирає символічний кубок Мохаммеда Алі, як переможець Суперсерії.

