Афганські офіційні особи заявили, що інцидент все ще розслідується, і неясно, чи були нанесені удари афганськими або американськими літаками, обидва з яких вилетіли в цілях підтримки операції. У заяві військових США говорилося, що немає ніяких доказів того, що їхні літаки причетні до цього.

Представник губернатора Кундуза Нематуллах Темори, сказав, що жінки і діти були серед 14 осіб, убитих в ході рейду в Чардаре, в районі за межами міста Кундуз, який вже давно воював між талібами і урядовими силами безпеки, - йдеться в повідомленні.

US/Resolute Support blond Air Force bombed Civilians in Chardara district of kunduz,14 Civilians including Children,women and old men were killed and several other wounded,many civilian houses and farms were destroyed. pic.twitter.com/uI4GoLX34U