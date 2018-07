"В Гельсінкі президент домовився про поточний діалог між двома співробітниками Ради безпеки. Президент Трамп попросив Джона Болтона (Радника з національної безпеки президента США - УП) запросити президента Путіна в Вашингтон восени, і ці обговорення вже ведуться", - написала вона.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.