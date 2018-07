"Я думаю, що такі відомості повинні лежати в папці з позначкою "необгрунтована інформація і кричуще спекулювання", — написав він у Twitter. Так Уоллес відповів на повідомлення Press Association про те, що поліція встановила особи отруїли Скрипалів.

A source with knowledge of the probe told @PA investigators believe they have identified the suspected perpetrators behind the Novichok attack on the Skripalshttps://t.co/TcyhYiTOlf