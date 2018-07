"Коли я був на поєдинку Мурата в Сочі, до мене підходили його земляки, вітали мене з виходом у фінал. Казали: "Ми будемо вболівати за свого, але ти теж молодець". В цьому і є повага, коли ти вболіваєш за свого, але не говориш гидоти на свого опонента. Це і є повага, це нормально. Неважливо, яку країну, місто чи кого ти представляєш. Якщо ти нормальна вихована людина, з повагою ставишся до свого опонента, його команди та оточуючих людей, то залишаєшся людиною. Якщо ти ведеш себе, як порося, ти і є поросям. Мене найбільше турбує, щоб такі турніри і бої організовувалися як можна частіше. Тоді ще більше зросте бажання займатися боксом у хлопців. Видовищність буде вищою. Мене абсолютно не турбує, що ми будемо боксувати в Москві. Це добре, що бій відбудеться. Мені здається, це нормально – поїхати і десь побоксувати", - розповів Усик журналістам.

Tiniest bit of tension as Murat Gassiev leaving the building and Alexander Usyk emerges from the toilets, more humorous than anything #WBSS #GassievUsyk #Moscow pic.twitter.com/WM0npdF9ak