Imagine Dragons презентувала нову композицію під назвою "Natural". Це вже третя прем'єра гурту в 2018 році. Західні музичні видання назвали нову композицію справжнім хітом, який має всі шанси очолити чарти.

Про це повідомляє 24канал.

Після успішного музичного альбому 2017 року "Evolve" Imagine Dragons представили композицію "Next To Me" (понад 75 мільйонів переглядів на YouTube) та пісню "Dragons Born To Be Yours" спільно з норвезьким діджеєм Kygo (більше 54 мільйонів переглядів на YouTube).

І третя композиція цього року "Natural" має всі шанси побити попередні рекорди! Адже лише за 4 години після публікації на YouTube аудіо-версію прослухали понад 300 тисяч разів! А до кінця дня кількість переглядів наблизилося до 1 мільйону.

Певно, представлені композиції увійдуть вже в четвертий студійний альбом групи, але поки про нього ніякої офіційної інформації немає. Послухати Imagine Dragons в Україні можна буде в останній день літа – 31 серпня в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, новий кліп Imagine Dragons за добу зібрав майже 3 млн переглядів.

Понад 40 тисяч українців "сиділи" в електронних чергах, щоб купити квитки на Imagine Dragons.