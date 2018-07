Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство і НАБУ. Титушки, що залякують реформаторів, і неефективна реакція поліції неприйнятні в сучасному демократичному суспільстві", - заявили американські дипломати.

We are deeply concerned about today’s assaults on civil society and @nab_ukr. Titushki intimidating reformers and an ineffective police response is not acceptable in a modern, democratic society. @Shabunin