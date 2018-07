Як стало відомо, постраждали люди, які знаходилися на екскурсії в човні – гаряча вулканічна лава пробила дах судна і завдала поранення пасажирам. Більше десяти постраждалих були госпіталізовані, решті допомогу надали медики швидкої допомоги прямо в порту.

PHOTOS: A lava bomb punctured the roof of a tour boat in Hawaii, injuring 23 people, as Kilauea volcano continues to spill into the ocean.



4 passengers taken by ambulance to the hospital, one seriously injured with a fractured femur. - HCCDA pic.twitter.com/V6sv4i8Ykb