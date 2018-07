Про це повідомляє CBS.

"90 дайверів з усього світу, найкращі з найкращих, прийшли, щоб врятувати цих хлопчиків, і за такий короткий проміжок часу їм це вдалося. Операція зайняла три дні", - сказано в повідомленні.

Підлітки з місцевої футбольної команди і їх тренер потрапили в печеру 23 червня. Через зливи вода затопила вхід, і вони опинились замкнені.

В результаті пошукової операції їх знайшли 2 липня. Сама евакуація почалася шість днів потому. В ході операції загинув один з дайверів, які брали участь у порятунку.

