Вчора, 9 липня, у США федеральний суд Брукліна визнав вихідця з України Віталія Корчевського винним в участі в міжнародній кіберафері. Чоловік провертав багатомільйонні угоди на біржі, заробивши як мінімум 14 млн дол. Про це повідомляє AIN з посиланням на Bloomberg.

Будучи в минулому професійним трейдером, він прокручував багатомільйонні угоди на біржі, грунтуючись на інформації з ще не опублікованих прес-релізів, які добували для нього українські хакери.

Мова йде про масштабне викриття хакерського угруповання, яке складалося переважно з українців. Протягом п'яти років — з 2010 по 2015 роки угруповання крала неопубліковані прес-релізи у трьох великих сервісів PRNewswire, Marketwired і Business Wire (входить в Berkshire Hathaway Уоррена Баффета).

Вкрадені релізи хакери передавали своїм спільникам, а вони, в свою чергу, використовували інформацію для успішної торгівлі на біржах акціями великих компаній, таких як Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle та інших.

Для прикладу, у 2012 році хакери вкрали прес-реліз Caterpillar напередодні його публікації. У релізі повідомлялося, що прибуток компанії виріс на 36%. За добу шахраї скупили акції Caterpillar на суму $8,3 млн, а коли реліз був опублікований, акції Caterpillar різко подорожчали, і це збагатило злочинців на $1 млн.

Це лише один приклад. Всього ж хакери вкрали щонайменше 150 000 релізів і провернули на біржі більше 1000 угод, в результаті чого постраждали понад 100 компаній. Серед постраждалих Panera Bread Co., Caterpillar Inc., Home Depot Inc. and Advanced Micro Devices Inc.

Віталій Корчевський — громадянин США, виходець з України. Раніше Корчевський обіймав посаду віце-президента Morgan Stanley, після чого переїхав в Пенсільванію і став священиком Слов'янської євангельської баптистської церкви в передмісті Філадельфії. За версією звинувачення, Корчевський був центральною фігурою в шахрайській схемі. Він був заарештований в серпні 2015 року в своєму будинку в Глен Міллс в 2015 році і випущений під заставу в $100 000.

Прокуратура виявила у власності Корчевського нерухомість в Пенсільванії і Грузії вартістю близько $5 млн, а також близько $5 млн у банківських і брокерських рахунках, які уряд заморозив в день арешту. Ще мільйони доларів, на думку прокурора, могли бути переведені у церкви або за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції судитимуть хакерів, які зламали самий популярний кліп на Youtube.

Раніше у Дніпрі затримали шахраїв, які керували фальшивими веб-обмінниками криптовалют.