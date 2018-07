Про це повідомив представник України в ЄС, посол України в Бельгії за сумісництвом Микола Точицький в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Рішення ЄП та Ради щодо надання макро-фінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головуванням Австрії напередодні 20-го саміту "Україна - ЄС". Велике спасибі за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав він.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!