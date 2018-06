Про це повідомляє CNN.

Зокрема, чоловік спробував проти волі поцілувати журналістку, поки вона вела прямий ефір в Єкатеринбурзі.

На відміну від своєї колеги, яка постраждала в подібній ситуації, вона не розгубилася і накричала на агресора.

"Не роби цього! Ніколи не роби цього знову. Я не дозволю тобі це робити, ніколи, добре? Це не ввічливо, це неправильно", - сказала журналістка чоловікові.

Після цього, коментуючи подію, Гимарайс сказала, що відчула себе ображеною і безпорадною.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA