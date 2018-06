Сенегальці готуються вийти на матч проти збірної Японії сьогодні, 24 червня. Частина тренування була відкритою і за нею могли спостерігати глядачі. Після невеликої розминки футболісти збірної Сенегалу вирішили танцювати народний танець і тим самим підняти собі настрій та бойовий дух.

Senegal are in great spirits ahead of #JPNSEN 🕺 pic.twitter.com/Wa4L1VswHk