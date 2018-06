Станція "Хаябуса-2" була запущена до астероїда "Рюгу" в 2014 році, щоб вивчити його і доставити на Землю зразки грунту і каміння з його поверхні.

Зараз камери "Хаябуси" вже розрізняють форму астероїда. В Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) жартують, що небесне тіло виявилося астероїдом типу "данго", тому що формою нагадує японський солодкий пельмень.

Астероїд нагадує пельмень. Фото: Twitter/haya2e_jaxa

Також зараз камери "Хаябуса-2" дозволяють розрізнити, що поверхня "Рюгу" поцяткована вибоїнами і кратерами. Крім того, стало зрозуміло, що астероїд рухається по ретроградній орбіті, тобто в протилежному по відношенню до Землі і Сонця напрямку.

За допомогою телескопічної камери ONC-T, встановленої на міжпланетної станції вдалося між 14 і 15 червня зняти відео, яке з'явилося на сторінці станції Twitter.

We have seen Ryugu rotating! A series of 52 images taken at a distance of about 700km show an angular-looking asteroid. https://t.co/nGff3YIPLs pic.twitter.com/Yo0JgfNz6s